Prognoza pogody na jutro: deszczowo-burzowych wakacji ciąg dalszy

Ciepło? Tak. Słonecznie? Nie bardzo. Najbliższe dni pod znakiem deszczu i burz - 12-07-2018 W najbliższych dniach czeka nas ciąg dalszy burzowej i deszczowej aury. Uciążliwe, a nawet groźne zjawiska pogodowe nie ominą większości regionów Polski. Będzie natomiast ciepło, temperatura maksymalna codziennie i wszędzie utrzyma się powyżej 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Nocą w całym kraju może spaść deszcz, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 16 st. C na Pomorzu.

Wiatr okaże się słaby, w porywach burzowych będzie osiągał do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu.

Wszędzie zagrzmi

W piątek przelotne opady deszczu i burze spodziewane są w całym kraju. Miejscami może też spaść grad. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 st. na Podkarpaciu.

Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, ale w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Pogoda nie będzie sprzymierzeńcem meteopatów

W nocy w całej Polsce wilgotność będzie bardzo wysoka, powyżej 95 procent. Największą wilgotność powietrza w dzień odnotujemy na Suwalszczyźnie - powyżej 80. Wskaźnik ten będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim. Temperatura w całym kraju będzie subiektywnie odbierana jako komfortowa, ale to wrażenie komfortu może nam popsuć odczuwalna jednocześnie wilgoć. Dla całej Polski zapowiadane są niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 15 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu, ale w porywach może wiać do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą do 998 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach będzie osiągał do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe jego spodziewana wartość to 998 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr, w porywach może być silniejszy, do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna osiągnie 24 st. C. Wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, ale w porywach osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1002 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotny deszcz lub burza. W najchłodniejszym momencie na termometrach będzie 16 st. C. Wiatr okaże się słaby, ale w porywach powieje do 60 km/h. Wiać będzie z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr, w porywach może osiągać do 90 km/h. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni będzie na ogół słaby, ale w porywach osiągał będzie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1000 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach w najcieplejszej chwili pokaże się do 25 st. C. Wiatr wiejący z północnego zachodu przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak w porywach burzowych jego prędkość będzie osiągać do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie do 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby wiatr na ogół będzie wiać z północnego zachodu, ale podczas burz powieje mocniej - do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą do 987 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach maksymalnie słupki sięgną 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach będzie osiągał do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe ma wynieść 987 hPa.