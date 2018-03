Prognoza pogody na jutro: deszczowo i śnieżnie. Możliwe zawieje

Zima zaatakuje w weekend. Potem złagodnieje, ale nie odejdzie - 15-03-2018 W najbliższych dniach czeka nas powrót zimy. Przygotujmy się na opady śniegu i oziębienie. Od poniedziałku znowu będzie się robiło nieco cieplej, ale wciąż trzeba się liczyć z temperaturami poniżej zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Intensywne opady śniegu, możliwe zawieje

Noc będzie pochmurna w całym kraju. Na południu i południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem - 1 do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie. W centrum będzie zero stopni Celsjusza, a w najcieplejszym regionie, na Podkarpaciu, 2 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Na zachodzie osiągnie prędkość w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia w piątek niebo pozostanie pochmurne, na północy pojawią się przejaśnienia. W głąb kraju od południa będzie postępować strefa opadów. Na Podkarpaciu i w Małopolsce będzie to deszcz o natężeniu do 10-20 l/mkw. W pasie od Śląska, przez centrum, po Lubelszczyznę i Mazowsze spadnie deszcz ze śniegiem (do 5-15 l/mkw) lub śnieg (do 5 cm). Wieczorem miejscami może sypać intensywnie, do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 7 st. C na południu Polski. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach jego prędkość dojdzie do 60 km/h. Mogą powstawać zawieje śnieżne.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się najwyższa na południu kraju, przekroczy tam 90 procent. Najniższe jej wartości odnotujemy w regionach północnych. W większości Polski odczujemy chłód i wilgoć, jedynie na północy zimno. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie niekorzystnie. Tylko na północy biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do -1 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 cm, nasilające się pod wieczór. Odnotujemy maksymalnie 1 st. C. Wiatr północno-wschodni okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie ma spadać, około południa wyniesie 997 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -5 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy będzie wynosiło 1017 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie spadało, około południa osiągnie 1015 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wschodni. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie spadało, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pochmurno. Wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie bez zmian, około północy 993 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami popada deszcz ze śniegiem do 10 l/mkw. Opady będą przechodzić w śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie z tendencją spadkową, około południa na barometrach zobaczymy 990 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pochmurno. Wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna osiągnie zero stopni Celsjusza. Wschodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie bez zmian, około północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu, przechodzące wieczorem w śnieg. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie spadało, około południa odnotujemy 976 hPa.