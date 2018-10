Prognoza pogody na jutro: deszczowo i wietrznie

W nocy w wielu regionach Polski popada deszcz. Również w sobotę pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Prognozuje się deszcz i porywisty wiatr, który rozpędzić się może do 50 kilometrów na godzinę.

Deszcz i porywisty wiatr

W piątkową noc tylko na południowym wschodzie Polski będzie pogodnie. W pozostałej części kraju prognozuje się opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby, powieje z zachodu.

Na południowym zachodzie i częściowo w centrum zapowiada się pogodna sobota. W pozostałej części kraju prognozuje się przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju i wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku centralnym. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr słaby, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 992 hPa

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 992 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 8 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 991 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 11 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 994 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr słaby, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 8 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach powieje do 50 km/h, z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: okresami opady deszczu. Termometry pokażą 8 st. C. Wiatr słaby, powieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 991 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr słaby, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 980 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 980 hPa.