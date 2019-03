Prognoza pogody na jutro: deszczowo i wietrznie, ale nawet 18 stopni

Prognoza pogody na 16 dni: wybuch wiosny przerwany ochłodzeniem - 03-03-2019 W najbliższych dniach ociepli się nawet do 18 stopni, ale później czeka nas nagły spadek temperatury. czytaj dalej

Maksymalnie 18 stopni

Na najbliższą noc synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Z kolei w Małopolsce i na Górnym Śląsku będzie na ogół bez opadów. Temperatura wyniesie minimalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, powieje w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach osiągnie do 100 km/h.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i zachodnich krańcach Polski popada deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju możemy się spodziewać miejscami słabych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h, w górach osiągnie powyżej 100 km/h. W Tatrach powieje halny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza synoptycy prognozują na północy kraju. Tam może przekroczyć 80 procent. Z kolei najniższą odnotujemy na południu Polski i oscylować będzie wokół 70 procent. Na północy kraju odczujemy komfort termiczny, a na południu - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOCduże zachmurzenie. Popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spadnie, około północy odnotujemy 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 60 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 984 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: duże zachmurzenie. Możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i okresami dość silny. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 992 hPa.

POZNAŃ

NOCduże zachmurzenie. Synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, około północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 982 hPa.

WROCŁAW

NOC: duże zachmurzenie. Synoptycy prognozują opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.

KRAKÓW

NOC: duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Synoptycy prognozują południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, powieje w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 977 hPa.