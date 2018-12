Prognoza pogody na jutro: deszczowo i wietrznie, ale nawet do dziewięciu stopni

Wietrznie i ślisko. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń pogodowych - 21-12-2018 Gołoledź, silny wiatr i opady marznące. Przed tymi niebezpieczeństwami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Nawet dziewięć stopni

W nocy niebo przykryją chmury. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju spadnie mokry śnieg z deszczem. W pozostałych regionach możemy spodziewać się opadów deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południa i południowego zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach pojawi się wiatr fenowy, który w porywach będzie rozpędzał się do 100-130 km/h.

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju popada mokry śnieg z deszczem. Na pozostałym obszarze spadnie do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Uwaga - będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, w górach nawet do 100-130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza odnotujemy na północnych i południowych krańcach Polski. Przekroczy tam 90 procent. W pasie centralnym będzie niewiele niższa - około 80 procent. W całym kraju poczujemy chłód i wilgoć. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie negatywnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą minimum 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Około północy ciśnienie wyniesie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie - w porywach wiatr rozpędzi się do 60 km/h. Około południa na barometrach zobaczymy 987 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie 1 st. C. umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie 70 km/h. Ciśnienie około północy sięgnie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawi się deszcz lub deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st C. Połudnowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie 70 km/h. Około północy barometry pokażą 988 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawi się deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z kierunku zachodniego. W porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Około północy ciśnienie osiągnie 986 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie - w porywach z prędkością do 70 km/h. Około południa barometry pokażą 992 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach osiągnie do 60-80 km/h. Około północy ciśnienie wyniesie 980 km/h.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 70 km/h, powieje z kierunku południowo-zachodniego. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 980 hPa.