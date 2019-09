Wtorek jeszcze miejscami deszczowy. Kolejne dni ze słońcem - 09-09-2019 Najbliższe dni przyniosą na ogół spokojną i pogodną aurę. Jedynie we wtorek lokalnie pojawią się opady i silniejszy wiatr. W środę i czwartek na termometrach zobaczymy 26 stopni, później znowu zacznie robić się chłodniej. czytaj dalej

Do 23 stopni

Noc będzie pochmurna, jednak lokalnie pojawią się rozpogodzenia. Wystąpią również opady, miejscami dość intensywne - na zachodzie spadnie do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 10 stopni Celsjusza w Małopolsce do 15 st. C na Suwalszczyźnie. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek przyniesie północnym regionom przeważnie pochmurną aurę. Wystąpią również opady deszczu. Na Pomorzu Zachodnim spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo, a miejscami umiarkowanie. W województwach północnych porywy mogą być silniejsze i osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się na północy kraju. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - w większości Polski neutralne, jedynie na północy niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

W komisariat policji w Wielkopolsce uderzył piorun - 09-09-2019 Podczas burzy, która przeszła w poniedziałek nad powiatem ostrowskim w województwie wielkopolskim, w komisariat policji uderzył piorun. Spaliła się cała instalacja elektryczna. czytaj dalej

NOC: pochmurno i opady deszczu. Temperatura spadnie do 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1009 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-70 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno i opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 998 hPa.

Prognoza pogody na 16 dni: jeszcze trochę wrześniowego lata - 08-09-2019 W połowie miesiąca do Polski napłynie zimne powietrze z północy. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, rośnie.