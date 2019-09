Prognoza pogody na jutro: deszczowo, miejscami tylko 16 stopni

Miejscami niebezpieczna pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW - 06-09-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują w najbliższych dniach wydać ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. czytaj dalej

Do 24 stopni

W Wielkopolsce, na Śląsku i częściowo na Ziemi Łódzkiej zapowiada się pochmurna noc. Wystąpią tam opady deszczu o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Przed nami sobota, która pogodna będzie tylko na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym przeważnie będzie pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 16 st. C w Wielkopolsce do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy w pasie od Warmii i Mazur, przez centrum, po Dolny Śląsk, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim i zachodnim. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. We wschodniej połowie kraju odczujemy komfort termiczny, w zachodniej chłód.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Chłodno, deszczowo, burzowo. Środa ma przynieść ocieplenie - 06-09-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Mogą też pojawić się burze.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe wyniesie 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 990 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i opady deszczu. Termometry pokażą 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

WARSZAWA

"Wtargnęło chłodne powietrze". To będzie weekend z pogodową zmianą - 06-09-2019 Jaki będzie najbliższy weekend? - Spodziewamy się pogody deszczowej i pochmurnej, o kilka stopni chłodniejszej - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Wytłumaczył też, co odpowiada za taką pogodową zmianę.

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschód. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1005 hPa.



WROCŁAW

NOC: pochmurno z opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.