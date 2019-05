Deszcz, grad i ciemne chmury. Burzowy piątek u Reporterów 24 - 10-05-2019 Piątkowa pogoda w wielu regionach kraju jest gwałtowna. Przechodzą burze, pojawił się również grad. Relacje ze swoich miejscowości wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Może zagrzmieć

W nocy z piątku na sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Tylko na zachodzie kraju będzie bez opadów, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie.

Na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie od Wybrzeża i Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Jurę Krakowsko-Częstochowską na ogół będzie bez opadów. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz o sumie do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie oraz południowym zachodzie kraju mogą wystąpić burze z gradem. Termometry pokażą od 16 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce. Wiatr zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach powieje silnie, może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północno-zachodnich krańcach Polski, wyniesie ona około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku centralnym i południowym. Wszędzie odczujemy komfort termiczny, będzie też wilgotno. Warunki biometeorologiczne na południu i wschodzie kraju okażą się niekorzystne, w pozostałych regionach neutralne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 999 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1012 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu popada deszcz. Może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny, może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 998 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 986 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 986 hPa.