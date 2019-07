Prognoza pogody na jutro: deszczowo w całym kraju. Możliwe burze

Kapryśne polskie lato. Pochmurno, deszczowo, możliwe burze - 09-07-2019 W najbliższych dniach nie będziemy cieszyć się wakacyjną aurą. Temperatura nie przekroczy 25 stopni Celsjusza, pojawią się też opady deszczu i burze. Okresami może silniej powiać. czytaj dalej

Z burzami na Suwalszczyźnie

Nocą w województwach północnych i wschodnich może przelotnie popadać deszcz, ale będzie go niewiele - do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

W środę zachmurzenie okaże się zmienne, a okresami może spaść deszcz rzędu maksymalnie 10 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie dodatkowo możliwe są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C na Dolnym Śląsku, po 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność - przekraczającą 90 procent - odnotujemy w części północno-wschodniej. Na pozostałym obszarze będzie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeo będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie zmienne, okresami przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1011 hPa.

DZIEŃ: prognozowane jest zmienne zachmurzenie, okresami może pokropić deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w okolicach południa wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 13 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne, okresami spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne, chwilami może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: może popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami popada przelotny deszcz rzędu 1-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, wartość na barometrach w południe sięgnie 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1001 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się zmienne zachmurzenie, może też przelotnie popadać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie w południe dojdzie do 1000 hPa, spada.