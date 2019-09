Prognoza pogody na jutro: deszczowo w części kraju

Silniejszy wiatr i tylko kilkanaście stopni. Miejscami popada deszcz - 14-09-2019 Kolejne dni przyniosą stopniowy spadek temperatury. Ta miejscami wyniesie maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Towarzyszyć nam będą silniejsze porywy wiatru i przelotne opady deszczu. czytaj dalej

W ciągu następnej doby wyż Gaia znad Sudetów przemieści się nad Nizinę Węgierską. Polska pozostanie pod jego wpływem, tylko na północy kraju zaznaczy się wpływ mało aktywnego frontu atmosferycznego. Napłynie ciepłe powietrze polarne morskie z południowego zachodu, wypierając na wschód chłodne powietrze polarne morskie.

Noc w całym kraju będzie pogodna, choć chłodna. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Możliwy jest przelotny deszcz

W niedzielę na północy spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 55 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność - nieprzekraczającą 50 procent - odnotujemy na południu Polski. Im dalej na północ, tym jej wartość będzie wzrastać. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny tam, gdzie będzie deszczowo. Na pozostałym obszarze okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura wyniesie minimalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1014 hektopaskali.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Wiać będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1016 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiał będzie umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie 1008 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

NOC: bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany, a w porywach do 45 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1025 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: rano pogodnie, ale po południu może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1013 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1006 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 995 hPa i będzie spadać.