Bez opadów

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego przemieszczającego się znad Niemiec w stronę północno-zachodnich regionów kraju. Zachodnią część Polski oraz Pomorze obejmie front atmosferyczny. Z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jednak od zachodu zacznie być wypierane przez chłodniejsze masy powietrza.

Noc będzie pogodna. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, z południowego wschodu. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach może osiągnąć prędkość do 80-100 km/h.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Pochmurne niebo

W środę na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i Pomorzu wzrośnie do dużego, a opady deszczu sięgną do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu Zachodnim na ziemię może spaść do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, a w górach jego prędkość może wzrosnąć do 80-110 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na wschodzie i w środkowym obszarze kraju wilgotność powietrza może wynieść poniżej 80 procent. Na północno-zachodnim krańcu Polski wartość ta może przekroczyć 90 procent. W południowo-wschodniej części Polski odczujemy ciepło, w paśmie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk komfort termiczny, a na północnym zachodzie chłód. Biomet okaże się niekorzystny na zachodzie i neutralny na wschodzie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodna. Temperatura wyniesie minimalnie 11 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie w Warszawie około północy sięgnie 998 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzić się do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 999 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około północy sięgnie 1008 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu opady deszczu. Maksymalna prognozowana temperatura to 18 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 1005 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: pogodna. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 995 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi opadami deszczu. Synoptycy prognozują maksymalną temperaturę rzędu 16 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 998 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: pogodna. Temperatura wyniesie minimalnie 13 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 993 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 998 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: pogodna. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, z południowego wschodu. Ciśnienie około północy sięgnie 994 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalna prognozowana temperatura to 21 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 988 hPa, waha się.