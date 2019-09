Prognoza pogody na jutro: deszczowo w prawie całej Polsce

Może zagrzmieć i powiać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę - 25-09-2019 Aura będzie zmienna. Czekają nas pogodne dni, które przeplatać się będą z deszczowymi. Na początku przyszłego tygodnia może również zagrzmieć, a także bardzo mocno powiać. czytaj dalej

Deszcz spadnie prawie wszędzie

W czwartek na północy będzie na ogół pogodnie. Poza tym niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 998 hPa.

Prognoza pogody na czwartek Wideo

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju wilgotność powietrza może wynieść powyżej 90 procent. Na północnym wschodzie wilgotność wyniesie poniżej 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Na zachodzie i południu kraju biomet będzie niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.



Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe sięgnie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurna z przelotnym deszczem. Termometry wskażą co najmniej 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1000 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurna, okresami deszczowa. Miejscami mglisto. Temperatura wyniesie minimalnie 9 st. C. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurna z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Minimalna prognozowana temperatura to 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, rośnie.