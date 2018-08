Prognoza pogody na jutro: deszczowo w wielu miejscach, lokalnie burze

Początek września z pogodową zmianą. Deszcz, możliwe burze z gradem - 30-08-2018 W kolejnych dniach czeka nas przeplatanka słońca z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą też wystąpić burze z gradem. Pierwsze dni września przywitają nas letnim ciepłem. czytaj dalej

Nie wszędzie będzie pogodnie

W nocy przez Polskę od zachodu na wschód będzie przechodzić strefa z opadami deszczu. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu i południowego zachodu.

W piątek na północy i wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr na ogół będzie umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się największa na północnym wschodzie i będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, choć od Pomorza przez Warmię i Mazury Podlasie, po część Mazowsza i Lubelszczyzny poczujemy chłód. Na aurę narzekać będą meteopaci ze wschodnich regionów oraz Pomorza - tam warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 22 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu 1008 hPa.

GDAŃSK

NOC: ciągły deszcz. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 20 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1016 hPa i będzie rosło.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy 1003 hPa i rośnie.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 23 st. C Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 990 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje mocniej - do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 992 hPa.