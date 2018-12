Prognoza pogody na jutro: deszczowy drugi dzień świąt

W drugi dzień świąt utrapieniem będzie deszcz, który popada w całym kraju. Termometry pokażą do 7 stopni Celsjusza.

Ciepłe pożegnanie z grudniem. "Wkrótce będzie silna odwilż" - 25-12-2018 Mieszkańcy wschodnich i północno-wschodnich regionów Polski mogą się cieszyć z białych świąt - miejscami spadło prawie 20 centymetrów śniegu. Jednak od zachodu nadciąga odwilż. W najbliższych dniach temperatura może wzrosnąć do 8 stopni Celsjusza. O aktualnej sytuacji pogodowej opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Deszcz popada wszędzie

Nadchodząca noc będzie pochmurna. Na wschodzie kraju popada śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący, powodujący gołoledź. W pozostałych regionach spadnie deszcz. Ślisko. Temperatura wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiać będzie zachodni wiatr, którego prędkość w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Drugi dzień świąt upłynie pod znakiem deszczu, przejaśnienia będą nieliczne. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na drugi dzień świąt

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w środę w całym kraju będzie utrzymywać się na poziomie około 90 procent. Będzie chłodno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w drugi dzień świąt

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Śnieg zamienimy na deszcz. Codziennie temperatura powyżej zera - 25-12-2018 W ciągu kolejnych dni zapomnimy o śniegu. Aura sprawi, że codziennie możemy spodziewać się opadów deszczu. Będą dni, kiedy termometry pokażą 8 stopni. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1018 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe wyniesie 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami śniegu, przechodzącego w deszcz. Ślisko. Temperatura wyniesie 1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, okresami jego siła wzrośnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy termometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, popada deszcz. Termometry pokażą 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami w porywach powieje z prędkością dochodzącą do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1015 hPa.

WARSZAWA

Choinka pali się bardzo szybko. Straż apeluje o ostrożność w święta - 24-12-2018 Święta i okres zimowy to wzmożone ryzyko pożarów mieszkaniowych związanych między innymi z przeciążeniem instalacji elektrycznej - ostrzega Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Ślisko. Temperatura wyniesie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony przelotny deszcz. Termometry pokażą 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, może popadać deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, który okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, może popadać przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1012 hPa.