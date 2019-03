Prognoza pogody na jutro: deszczowy i chłodny dzień

Nocą zachmurzenie będzie zmienne, przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Kontynuacja opadów

Czwartek także upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i słabych opadów deszczu. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność na przeważającym obszarze kraju utrzyma się na poziomie 70 procent, rosnąc w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne, przelotnie popada deszcz. Temperatura osiągnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1027 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, niewykluczone są opady deszczu. Termometry pokażą 11 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1031 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne, może pokropić deszcz. Temperatura dojdzie do 1 st. C. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, a chwilami spadnie deszcz. Termometry pokażą 9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe jego wartość wyniesie 1001 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie zmienne, spodziewany jest deszcz. Temperatura wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1020 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne, może pokropić deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, synoptycy prognozują deszcz. Temperatura wyniesie 10 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1016 hPa.