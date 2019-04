Prognoza pogody na jutro: deszczowy początek tygodnia

Prognoza pogody na 16 dni: czeka nas lodowaty koniec majówki - 28-04-2019 W czasie długiego weekendu nie możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, a jego końcówka będzie wręcz zimna. czytaj dalej

Do 21 stopni

Nocą synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z przejaśnieniami na północnym wschodzie Polski. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, a na południu kraju spadnie do 25 litrów na metr kwadratowy. W górach możliwe są opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na wschodzie. Wiatr powieje z kierunków północnych słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy i w centrum Polski. Na północnym wschodzie i północy kraju synoptycy nie prognozują opadów. Na pozostałych obszarach okresami pojawią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południu spadnie do 25 litrów na metr kwadratowy. Może zagrzmieć. W górach popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C w Małopolsce i na Górnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, po 21 st. C w Wielkopolsce i na Kujawach. Północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na południu kraju. Tam może przekroczyć 90 procent. W pozostałych rejonach będzie oscylować wokół 70-80 procent. Na zachodzie Polski odczujemy wilgoć i chłód, miejscami ciepło, a w pozostałych rejonach - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na północy będą neutralne, z kolei na pozostałych obszarach - niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie duże. Okresami możemy spodziewać się opadów deszczu. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Okresami dość silny północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Do południa możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie będzie zmienne, około południa odnotujemy 1000 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, około północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa odnotujemy 1017 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie duże. Okresami popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, około północy na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Do południa pojawią się opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 21 st. C. Z północy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie duże. Okresami popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, około północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Północny, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje w porywach do 50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie duże. Okresami popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, około północy odnotujemy 986 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Okresami synoptycy prognozują deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa barometry pokażą 986 hPa.