Prognoza pogody na jutro: do 14 stopni

W nocy na wschodzie kraju mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność. Przed nami pogodna sobota, temperatura wzrośnie do 14 stopni Celsjusza.

Do 14 stopni

W nocy z piątku na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie - od dużego na wschodzie do umiarkowanego na zachodzie. We wschodniej części kraju może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 2 stopni na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W sobotę będzie przeważnie pogodnie, choć miejscami zachmurzenie może się zmieniać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy na wschodzie i południowym wschodzie kraju, wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne. W całym kraju odczujemy komfort termiczny.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1029 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1024 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1021 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1016 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pogodnie. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatur minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.