Prognoza pogody na jutro: do 22 stopni. Lokalnie pokropi deszcz

Dużo słońca z deszczowymi wyjątkami. Od niedzieli nieco chłodniej - 04-04-2019 W kolejnych dniach możemy spodziewać się na ogół słonecznej aury. Parasole jednak lepiej mieć ze sobą - jest ryzyko przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza, ale od niedzieli czeka nas lekkie ochłodzenie. czytaj dalej

Do 22 stopni

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. Jedynie na krańcach wschodnich i w centrum kraju może pokropić deszcz. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

W piątek opady deszczu synoptycy prognozują tylko na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale chwilami będzie się wzmagał.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza będzie mniejsza niż 50 procent. Tylko w regionach zachodnich i południowo-zachodnich wzrośnie powyżej 50 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, możemy też liczyć na korzystny biomet.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 4 st. C. Powieje przeważnie umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, chwilami jego prędkość wzrośnie. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry pokażą 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 979 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami silniej. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 979 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 8 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w okolicach północy oscylować będzie w granicach 994 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 996 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe, a okresami umiarkowane. Termometry pokażą 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie się wzmagał, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr z południowego wschodu powieje umiarkowanie, a okresami silniej. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie, po południu przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 992 hPa.