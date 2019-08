Sobota może być niebezpieczna. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 02-08-2019 W sobotę w kilku województwach mogą zostać wydane alarmy meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami i burzami z gradem. czytaj dalej

Pochmurna sobota

Czeka nas pochmurna noc z rozpogodzeniami. Na południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych.

Na sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich i południu kraju może przelotnie popadać do 10-20 l/mkw. Możliwe są również burze. Przelotne opady deszczu mogą też wystąpić na północnym wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Na południu i północnym wschodzie kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent. W pasie centralnym wartość ta będzie równa 80 procentom. Na Pomorzu Zachodnim będzie najniższa i może wynieść poniżej 70 procent. W prawie całej Polsce odczujemy komfort termiczny, jedynie w okolicach województwa wielkopolskiego zrobi się nam ciepło. W południowo-zachodniej części kraju biomet okaże się niekorzystny, natomiast w północno-wschodniej neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Deszcz i burze z silnym wiatrem. Pochmurny początek sierpnia - 02-08-2019 W najbliższym czasie czekają nas opady deszczu, a słońce przez większość czasu ukryte będzie za chmurami. W niektórych regionach może zagrzmieć. czytaj dalej

NOC: można spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w Warszawie około północy dojdzie do 1000 hPa, waha się.

DZIEŃ: na niebie zobaczymy kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Maksymalna prognozowana temperatura to 23 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 998 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane z minimalną temperaturą 12 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami może być jednak dość silny. Ciśnienie około północy sięgnie 1013 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 21 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1012 hPa, spada.

POZNAŃ

Ewakuacja tysięcy mieszkańców. "Istnieje ryzyko, że zapora może pęknąć" - 01-08-2019 Część ściany zbiornika retencyjnego Toddbrook zawaliła się pod naporem wody. Istnieje ryzyko, że zapora pęknie. Z brytyjskiego miasta Whaley Bridge ewakuowano tysiące osób. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Minimalna prognozowana temperatura to 13 st. C. Pojawi się wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy sięgnie 1002 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa dojdzie do 1001 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy sięgnie 988 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz, możliwa jest również burza. Termometry mogą wskazać do 24 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 987 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy sięgnie 984 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Może zagrzmieć i przelotnie popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północy. Ciśnienie około południa dojdzie do 982 hPa, spada.