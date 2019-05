Prognoza pogody na jutro: do 26 stopni. W wielu regionach zagrzmi

Prognoza pogody na 16 dni: ciepło, ale z małym wyjątkiem - 26-05-2019 Wśród wielu ciepłych, a nawet gorących dni czeka nas też kilka wyraźnie chłodniejszych. czytaj dalej

Do 26 stopni

Nocą na ogół będzie pogodnie. Na Podkarpaciu i w województwach północnych popada przelotny deszcz do 10 litrów na metr kwadratowy. Wieczorem na południu kraju możliwe są zanikające burze, w trakcie których spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i powieje do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą minimalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek możemy spodziewać się zmiennegeo zachmurzenia. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, podczas których wystąpią opady deszczu rzędu 30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych osiągnie 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 995 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy prognozują wysoką wilgotność względną powietrza. W wielu miejscach przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy będzie 1006 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Słupki termometrów pokażą minimalnie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Możliwa jest burza, w czasie której spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i wiatr rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Z południowego zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, w południe 981 barometry pokażą hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna dojdzie do 13 st. C. Wiać ma słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burza, w trakcie której możemy spodziewać się opadów do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych może wiać do 80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, w południe sięgnie 997 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 995 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatur minimalna sięgnie 13 st. C. Z południowego zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, o północy 996 wyniesie hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burza, w czasie której spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i powieje do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe będzie 994 hPa.