Prognoza pogody na jutro: do 27 stopni Celsjusza

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawią się zanikające opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr, z północy.

Bez opadów

W czwartek wszędzie powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Na południowym zachodzie Polski wilgotność powietrza może być mniejsza niż 50 procent. W paśmie od województwa lubuskiego do województwa lubelskiego wilgotność może wynieść od 50 do 60 procent. Na północy kraju wartość ta może przekroczyć 60 procent. Komfort termiczny odczujemy jedynie na północy i północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach będzie ciepło. Biomet okaże się korzystny dla wszystkich mieszkańców Polski.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie od 12 st. C. Z północy powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1015 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 1015 hPa i będzie się wahać.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Minimalna prognozowana temperatura to 12 st. C. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie o północy sięgnie 1016 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 1016 hPa i będzie się wahać.

GDAŃSK

NOC: pogodnie z minimalną temperaturą rzędu 11 st. C. Z północy powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1028 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodna aura. Na termometry zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu dojdzie do 1028 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Minimalna prognozowana temperatura to 12 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie o północy sięgnie 1013 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 1012 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: wieczorem możliwy słaby deszcz, później powinno być pogodnie. Na termometrach można spodziewać się temperatury rzędu 14 st. C. Wiatr powieje słabo z północy. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Maksymalnie termometry mogą wskazać 25 st C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 1000 hPa i będzie się wahać.