Wystarczyła jedna noc. Nawałnica zniszczyła ponad 100 tysięcy hektarów lasu - 12-08-2019 Mijają dwa lata od czasu, kiedy nad Pomorzem i Kujawami przeszła jedna z najgroźniejszych nawałnic w ostatnich latach. Zginęło wtedy sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jak podają leśnicy, prace na terenach dotkniętych kataklizmem mogą potrwać do 2023 roku. czytaj dalej

Do 28 stopni

W nocy na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Miejscami może przelotnie popadać. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

We wtorek należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe są także burze z opadami rzędu 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. W całym kraju będziemy odczuwać komfort termiczny. Pogoda wpłynie jednak niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 13 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Pojawią się przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/kw. i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. W południe ciśnienie spadanie do 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna spadnie do 19 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 984 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wzrośnie do 986 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 17 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. O północy barometry pokażą 1004 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, podczas których spodziewać się należy opadów rzędu 10-20 l/mkw. i porywów wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 17 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura minimalna spadnie do 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1000 hPa.