Prognoza pogody na jutro: do 31 stopni. Na południu może zagrzmieć

Temperatura poszybuje w górę

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się prawie bezchmurnie. Jedynie wieczorem w górach możliwe są burze. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W porywach jego prędkość może wzrosnąć do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie na południu przelotne opady deszczu i burze - miejscami z gradem. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Jedynie w porywach burzowych będzie przybierał na sile i rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 50 procent. Jedynie na południu może wzrosnąć do 60 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy gorąc, a w części południowo-zachodniej - upał. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hektopaskali i będzie spadać.

DZIEŃ: będzie bezchmurnie bądź zachmurzenie okaże się małe. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dosięgnie 1010 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna osiągnie 14 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: prawie bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Ze wschodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu dosięgnie 1011 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

NOC: bezchmurnie. Temperatura wyniesie minimalnie 13 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1026 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: bezchmurne, choć na na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury. Temperatura sięgnie maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu dojdzie do 1025 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimalnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1007 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: rano powinno być słonecznie, po południu możliwa jest burza. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Jedynie podczas burz jego prędkość może wzrosnąć do 90 km/h. Ciśnienie będzie spadać, po południu dojdzie do 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 995 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: rano będzie na ogół słonecznie. Po południu możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, ale w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie po południu dojdzie do 994 hPa i będzie spadać.