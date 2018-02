Zima walczy z wiosną. Przeważnie na plusie, ale ze śniegiem - 16-02-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Na początku przyszłego tygodnia temperatura zacznie spadać. Przygotujmy się na opady śniegu, ale będą też szanse, że promienie słońca przebiją się przez chmury. czytaj dalej

Przeważnie dość pogodnie

Noc będzie prawie wszędzie pogodna. Jedynie na wschodzie i północy kraju wystąpią słabe opady śniegu. Spadnie go do 1-3 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez -3 w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk do zera stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, zachodni.

W ciągu dnia dość pogodna aura utrzyma się w większości Polski. Śnieg popada na północnym wschodzie, a wieczorem również na Podkarpaciu. Przybędzie go 1-2 centymetry. Termometry odnotują maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C na południu i Mazowszu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 70-80 procent. Najwyższą odnotuje się na krańcach południowo-zachodnich oraz północno-wschodnich. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet będzie przeważnie neutralny. Pogoda wpłynie niekorzystnie na samopoczucie na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie -3 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie spada, aby o północy wynieść 1012 hPa.

Zimne powietrze ucieknie znad Polski - 16-02-2018 W ciągu następnej doby front atmosferyczny przesunie się nad Białoruś i Ukrainę. czytaj dalej

DZIEŃ: Wciąż pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: Niebo pokryje się chmurami, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

GDAŃSK

NOC: Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i spada.

DZIEŃ: Utrzymają się okresowe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1020 hPa.

WROCŁAW

"Topi się łoś, proszę o pomoc!" Heroiczna walka o życie Brygi - 16-02-2018 Leśnicy z Nadleśnictwa Knyszyn w województwie podlaskim ruszyli na ratunek topiącej się samicy łosia. Pomimo bardzo trudnych warunków, akcja zakończyła się szczęśliwie. czytaj dalej

NOC: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: Dość pogodnie. Wieczorem wystąpią opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, by w południe dojść do 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: Niebo będzie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

DZIEŃ: Dość pogodnie. Wieczorem wystąpią opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadało do 997 hPa w południe.