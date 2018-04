Prognoza pogody na jutro: dużo błękitnego nieba, ale miejscami popada

Nadchodzą chłodniejsze, często deszczowe dni - 23-04-2018 Wiosenne "lato", które w ubiegłym tygodniu rozpieszczało nas piękną, stabilną pogodą, jest w odwrocie. Choć w najbliższych dniach możemy spodziewać się nadal wielu słonecznych chwil, to popada także deszcz, a miejscami będzie naprawdę chłodno. czytaj dalej

Dzień (prawie) pogodny

W nocy na wschodzie kraju wystąpią stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. Może też jeszcze zagrzmieć. W burzach spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim, przez 10 na zachodzie, na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu do 12 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północnego zachodu.

Przez większość dnia niebo okaże się pogodne. Po południu od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu i Warmii popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 stopni Celsjusza w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju - przekroczy tam 80 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny. Jedynie w pasie od Podlasia przez Warmię i Mazury po Pomorze będzie nam chłodno. Pogoda nie wpłynie na samopoczucie - biomet okaże się neutralny w całej Polsce.

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje silniej z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1011 hPa.

DZIEŃ: początkowo pogodnie, potem wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie bez zmian, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: popada zanikający przelotny deszcz. Może zagrzmieć. Burzom będzie towarzyszyć deszcz o natężeniu do 20 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 80 km/h. Temperatura spadnie do 12 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 983 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

DZIEŃ: wciąż pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: wieczorem popada zanikający przelotny deszcz. Może zagrzmieć. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu rzędu do 20 l/mkw. oraz wiatr o prędkości do 80 km/h. W późniejszych godzinach niebo będzie pogodne. Temperatura spadnie do 10 st. C. Poza burzami wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Słupki termometrów nie spadną poniżej 10 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.