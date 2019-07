Prognoza pogody na jutro: dużo chmur, miejscami poczujemy chłód

IMGW ostrzega przed burzami z gradem - 31-07-2019 Nadchodzące godziny mogą być niebezpieczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Lokalnie wyładowaniom mogą towarzyszyć opady gradu. czytaj dalej

Do 26 stopni

W nocy na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu i w centrum kraju prognozowane są przelotne opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. Miejscami możliwe są również burze, po północy zanikające. Temperatura minimalna sięgnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Śląsku. Wschodni i północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W porywach burzowych wiatr będzie silny i rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Opady nie pojawią się jedynie na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. W pozostałej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., miejscami na zachodzie i południu - w burzach - do 40 l/mkw. i grad. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Wybrzeżu Gdańskim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr będzie dość silny, a w burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na Pomorzu oraz regionach północno-wschodnich i południowo-wschodnich. W większości kraju odczujemy ciepło, w pasie od Pomorza Zachodniego po południowe regiony Podkarpacia wystąpi komfort termiczny, zaś na północnym wschodzie będzie chłodno. Neutralne warunki biometeorologiczne wystąpią jedynie na Mazowszu i Lubelszczyźnie, a w pozostałych regionach pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

"Modliszka chciała wejść do naszego mieszkania" - 31-07-2019 Modliszka na wakacjach w Warszawie - napisał na Kontakt 24 Tomek. Wysłał również nagranie i zdjęcia, na których widać tego owada. Na pytanie - dlaczego coraz częściej widujemy modliszki w różnych rejonach Polski - odpowiedział prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy minimum 13 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Okresami może być dość silny. O północy ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami powieje silniej. Około południa ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna sięgnie 13 st. C. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Około północny barometry wskażą 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami jego porywy mogą być silniejsze. Ciśnienie około południa wyniesie 1017 hPa.

POZNAŃ

Początek sierpnia z przelotnym deszczem i chmurami. Możliwe są burze - 31-07-2019 W najbliższych dniach możemy spodziewać się pochmurnej i deszczowej aury. Miejscami pojawią się burze. Będzie ciepło, ale już nie upalnie. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpi przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 15 st. C. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Okresami porywy mogą być silniejsze. Ciśnienie około północy osiągnie 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz, możliwa jest również burza. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami jego porywy mogą być silniejsze. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, początkowo możliwe są także burze. Na termometrach zobaczymy minimum 17 st. C. Powieje wschodni wiatr, słabo i umiarkowanie, okresami porywy mogą być dość silne. Około północy ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami może popadać, niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 16 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr oraz będzie słaby i umiarkowany. Okresami jego porywy będą dość silne. Ciśnienie około północy osiągnie 988 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami prognozowane są opady deszczu, możliwa są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północy. Okresami wiatr będzie silny. W południe barometry pokażą 986 hPa.