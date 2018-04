Prognoza pogody na jutro: dużo ciepła. Na Podkarpaciu nawet 25 stopni

Pogoda na 16 dni: strumień ciepła nad Polską - 08-04-2018 Tak ciepło, jak będzie w najbliższych dniach, w tym roku w Polsce jeszcze nie było. czytaj dalej

Mogą pojawić się burze

Prognozuje się burze na północnym wschodzie Polski. W pozostałych częściach kraju dzień zapowiada się bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burzy może powiać silniej, w porywach do 60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie wyniesie 70 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne z wyjątkiem północno-wschodnich krańców. Tam prognozuje się niekorzystny biomet.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

DZIEŃ: przeważnie bezchmurnie, choć miejscami mogą pojawić się obłoki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Zapowiadany jest słaby wiatr, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

DZIEŃ: na niebie zobaczymy słońce, chmury raczej się nie pojawią. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

GDAŃSK

NOC: niebo będzie czyste, bez chmur. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: po możliwej wieczornej burzy, będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się prawie bezchmurny dzień. Tylko chwilami mogą pojawić się chmury. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

NOC: niebo będzie bezchmurne. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Słaby wiatr, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

DZIEŃ: będzie ciepło i słonecznie. Chwilami na niebie mogą pojawić się obłoki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 984 hPa.