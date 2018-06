Prognoza pogody na jutro: dużo słońca, bardzo gorąco. Ale może zagrzmieć

Powrót burz z porywistym wiatrem i upałów. Nawet 32 stopnie Celsjusza - 07-06-2018 W ciągu najbliższych dni temperatura może miejscami przekraczać 30 stopni w cieniu. Synoptycy prognozują burze z porywistym wiatrem. czytaj dalej

Upalnie, do 31 stopni

W nocy będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich.

W piątek w południowych województwach miejscami popada deszcz, tam też prognozuje się burze. Suma opadów wyniesie do 20 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w porywach burzowych osiągnie do 80 kilometrów na godzinę.

W pozostałej części kraju będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje ze wschodu.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w dzień odnotujemy na południu kraju, wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W całym kraju subiektywnie odczuwany będzie upał. Biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Biomet w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Wiatr wschodni będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: na niebie nie będzie chmur. Termometry wskażą co najmniej 10 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 987 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Wystąpią też burze z opadami w wysokości 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Poza burzami wschodni wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie bezchmurnie. Termometry wskażą 11 st. C. Wiatr powieje słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: słońce. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

WARSZAWA

NOC: niebo bez chmur. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: na ogół będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszej chwili 27 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie bezchmurnie. Termometry pokażą w najchłodniejszym momencie 12 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się przelotny deszcz i burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady o sumie do 20 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km/h. Temperatura wyniesie 31 st. C. Poza burzami wschodni wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 998 hPa.