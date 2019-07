Kapryśna lipcowa pogoda. Deszcz, burze i coraz wyższa temperatura - 17-07-2019 W najbliższych dniach w wielu regionach Polski prognozowane są przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się też burze - lokalnie z gradem. W weekend temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami zagrzmi

W nocy na wschód od linii Wisły przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr słaby, północno-zachodni, w porywach burzowych może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

W czwartek na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w porywach burzowych powieje do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na wschodzie kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na krańcach wschodnich, w pozostałych regionach - korzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Polska pod wpływem niżu Rico - 17-07-2019 W ciągu następnej doby Polska pozostanie w zasięgu niżu Rico znad Rosji. czytaj dalej

NOC: możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 998 hPa.



POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1002 hPa.



GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1011 hPa.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 27 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 998 hPa.



KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 990 hPa.