Prognoza pogody na jutro: dużo słońca, miejscami znowu upał

Wraca afrykański żar. W niedzielę nawet 37 stopni w cieniu - 28-06-2019 Doświadczamy w Polsce przerwy w afrykańskich upałach, ale już wkrótce żar znowu poleje się z nieba. Słupki termometrów najwyżej powędrują w niedzielę. Potem z każdym dniem będzie chłodniej. czytaj dalej

Wracają upały

W nocy w Małopolsce miejscami popada słaby deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota zapowiada się niemal wszędzie słonecznie. Tylko na Mazurach i Podlasiu miejscami możliwe są opady przelotnego deszczu. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy w sobotę na północnym wschodzie - przekroczy 60 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane: na północnym wschodzie - komfort termiczny, w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę gorąco, w reszcie kraju - upał. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne w północno-wschodniej Polsce i części regionów południowo-wschodnich. Na pozostałym obszarze pogoda będzie negatywnie wpływała na samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hektopaskali.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie, ale okresami możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura nie przekroczy 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach w najcieplejszym momencie zobaczymy 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1010 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1008 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry w najchłodniejszej chwili odnotują 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1007 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Spadające ciśnienie w południe sięgnie 1006 hPa.