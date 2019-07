Do Polski wracają upały. Wraz z nimi możliwe są burze - 23-07-2019 Przed nami gorące dni. W wielu regionach mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 30 stopni

Zapowiada się pogodna noc na zachodzie Polski. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu.

W środę na wschodzie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz, w pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na wschodzie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na wschodzie kraju, wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Na północnym wschodzie i wschodzie odczujemy komfort termiczny, w pasie od Wybrzeża, przez Wielkopolskę, do Małopolski - ciepło, a na zachodzie - upał. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie waha się, po południu wniesie 1004 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

GDAŃSK

NOC: możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 991 hPa.

DZIEŃ: okresami przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 990 hPa.