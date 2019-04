Prognoza pogody na jutro: dużo słońca, wiatr i do 15 stopni

Wyż znad Rosji przynosi nam ciepło. Najbliższe dni pogodne, ale wietrzne - 01-04-2019 Przed nami ciepłe i pogodne dni. Miejscami może jednak pojawić się więcej chmur. W piątek nastąpi pogorszenie pogody - przelotnie popada deszcz. czytaj dalej

Do 15 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może wiać silniej.

We wtorek będzie na ogół słonecznie. Miejscami na niebie zobaczymy chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują w zachodniej części kraju. Tam może przekroczyć 50 procent. W pozostałych rejonach będzie oscylować wokół 40-50 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologicznne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1029 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach okresami rozpędzi się do 40-60 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1022 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Wiatr okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami powieje w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami powieje mocniej. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1016 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiar, okresami silniejszy, powieje ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy barometry pokażą 1010 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują na ogół słoneczną pogodę. Okresami mogą pojawić się na niebie chmury. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Okresami powieje w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1001 hPa.