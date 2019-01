Prognoza pogody na jutro: duży spadek ciśnienia. Spadnie śnieg, powieje mocniej

Przez najbliższe godziny ciśnienie będzie drastycznie spadać. We wtorek na niebie pojawi się dużo chmur, wystąpią opady. Może też mocniej powiać - lokalnie porywy wiatru rozpędzą się do ponad 100 kilometrów na godzinę.

Noc z opadami

Polska dostanie się pod wpływ dynamicznego niżu Benjamin przemieszczającego się znad Morza Północnego w stronę Bałtyku. Związany z niżem front atmosferyczny przemierzy Polskę z zachodu na wschód. Za nim popłynie bardzo wilgotne powietrze polarno-morskie, wypychające na wschód mroźne masy powietrza arktycznego.

Noc dla południowo-wschodnich regionów Polski okaże się pogodna. Na pozostałych obszarach będzie pochmurno - od zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady. W pasie od Śląska Dolnego i Opolskiego, przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, zachodnie Mazowsze, Kujawy, po wschodnie Pomorze, Warmię i Mazury wystąpią opady śniegu do 5 centymetrów, a na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach - do 10 cm. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Wielkopolski pojawią się deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady miejscami spowodują gołoledź - będzie ślisko. Termometry pokażą minimum od -14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -6 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach wyniesie odo 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne.

Wietrznie

Wtorek okaże się pochmurny. Na wschodzie i południu kraju wystąpią opady śniegu, maksymalnie do 5-10 cm. Na obszarach podgórskich i górskich śniegu spadnie więcej - do 20 cm. W pozostałych regionach spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu ze śniegiem, na zachodzie przechodzącym w deszcz. Będzie ślisko i niebezpiecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, okażę się umiarkowany i dość silny, a w porywach będzie osiągał do 60-80 km/h. W górach może rozpędzać się do ponad 100 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Mieszkańcy wschodu i południowego wschodu kraju odczują zimno. Na pozostałym obszarze dominować będzie chłód, wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Z południa powiej umiarkowany wiatr, który okresami okaże się silniejszy. Około północny na barometrach zobaczymy 1007 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Poprószy śnieg, przejściowo intensywnie. Opady nie będą większe niż do 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Z kierunku południowego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50-60 km/h, który może spowodować zawieje śnieżne. Około południa ciśnienie spadnie do 990 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna sięgnie -1 st. C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego okażę się umiarkowany i okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Około północy barometry wskażą 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okażę się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, a powieje z południowego zachodu. Porywy spowodują zamiecie śnieżne. Około południa ciśnienie spadnie do 992 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Około północy ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego i okaże się umiarkowany oraz dość silny - w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne. Około południa barometry pokażą 984 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie -3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie do 60-80 km/h. Do południu ciśnienie spadnie do 985 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Z kierunku południowego powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry o północy pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Poprószy śnieg, przejściowo intensywnie. Opady nie będą powinny być większe niż do 5-10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Powieje z południa, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne. Około południa ciśnienie sięgnie 980 hPa.