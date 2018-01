Prognoza pogody na jutro: dzień z przelotnym deszczem i porywistym wiatrem

Przed nami deszczowe i pochmurne dni. Poprószy też śnieg - 29-01-2018 Najbliższe dni będą stały pod znakiem gęstych chmur oraz opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura spadnie. Maksymalnie możemy się spodziewać sześciu stopni Celsjusza. czytaj dalej

Deszcz i deszcz ze śniegiem

Noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Nad ranem na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu przejdą one w śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 na przeważającym obszarze kraju do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Powieje w porywach do 40-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 80 km/h.

W ciągu dnia zachmurzenie nie ustąpi, jednak utrzymają się przejaśnienia. Wystąpią również przelotne opady deszczu, które w województwach wschodnich będą stopniowo przechodzić w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 5 stopni w centrum, na Lubelszczyźnie, Śląsku Dolnym i Górnym do 6 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie bardzo wysoka. Poza północnym zachodem kraju przekroczy 90 procent. Na terytorium całej Polski odczujemy zimno, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno. Popada słaby deszcz, nad ranem przechodzący w śnieg. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami jego porywy dojdą do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wystąpią opady przelotnego deszczu przechodzące w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, gdańskie barometry wskażą w południe 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno. Popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 988 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami rozwinie prędkość w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

POZNAŃ

NOC: Na ogół będzie pochmurno, popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, okresami osiągający prędkość w porywach do 40-60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, utrzymają się przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno, przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje przeważnie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, z zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 998 hPa, po czym ciśnienie zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Na ogół pochmurno. Wystąpią przelotne opady deszczu stopniowo przechodzącego w śnieg. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy dojdą do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie na ogół pochmurno. Popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami o porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1001 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami jego prędkość w porywach wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry odnotują 1009 hPa.