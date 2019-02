Prognoza pogody na jutro: dzień zacznie się od mgieł

W nocy i nad ranem miejscami mogą pojawić się utrudniające widzialność mgły. Poniedziałek okaże się pogodny. Będzie też ciepło - termometry pokażą do 14 stopni Celsjusza.

Do 14 stopni

Noc okaże się pogodna, jednak miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 3 st. C nad Zatoką Gdańską. Słabo powieje z zachodu.

Poniedziałkowy poranek zapowiada się mglisto. W ciągu dnia będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy północy - wyniesie ponad 60 procent. W całym kraju subiektywne odczucie temperatury będzie komfortowe. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1013 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1011 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodna, ale mglisto. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Słabo powieje z zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1023 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura sięgnie maksymalnie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1022 hPa.

WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy minimum -3 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie sięgnie 1010 hPa

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Temperatura sięgnie minimum -2 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maskymalnie 11 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 997 hPa.