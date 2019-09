Prognoza pogody na jutro: eks-Humberto wpłynie na aurę

Stopniowe ocieplenie, lokalne burze i wietrzny koniec tygodnia - 24-09-2019 Aura w nadchodzących dniach będzie zróżnicowana. Czekają nas i chwile i pogodne, i deszczowe, i burzowe. czytaj dalej huragan Humberto, który w wyższych szerokościach przekształcił się w cyklon szerokości umiarkowanych. Z cyklonem eks-Humberto związany jest front atmosferyczny, który we wtorek rozciąga się nad Danią, wschodnimi Niemcami, a w środę przemieści się na zachód i obejmie południowo-zachodnią część Polski, przynosząc deszcz. Cyklon stracił już swój potencjał i jest umiarkowanie aktywnym wirem powietrza. Wiatr południowo-zachodni, związany z cyklonem, może osiągać prędkość do 5-15 kilometrów na godzinę. Wysoko w Sudetach może rozpędzić się jednak do 60-80 km/h. Z południowego wschodu napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

Prognoza pogody na noc

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Na zachodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Środę rozpoczniemy deszczowo

Na środę synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju obejdzie się bez opadów, na pozostałym obszarze może spaść do 5-10, a w Sudetach do 15 l/mkw. Termometry wskażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i południowym zachodzie kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent, natomiast na północnym wschodzie poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a w rejonie Dolnego Śląska - wilgoć. Biomet okaże się niekorzystny w prawie całym kraju, jedynie na północnym wschodzie będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, po południu okresami spadnie deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 996 hPa i będzie spadać.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy dojdzie do 1012 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada. Maksymalna prognozowana temperatura to 16 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr może okresami powiać dość silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 1010 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 12 st.C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 999 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 17 st. C. Wiatr południowy powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może być dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 997 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada. Minimalna prognozowana temperatura to 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 995 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa sięgnie 993 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą co najmniej 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy dojdzie do 986 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada. Maksymalna prognozowana temperatura to 18 st.C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około południa sięgnie 982 hPa i będzie spadać.