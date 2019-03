W nocy wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Powieje też silny wiatr, który w porywach może rozpędzić się nawet do 100 kilometrów na godzin. W poniedziałek temperatura wzrośnie maksymalnie do siedmiu stopni Celsjusza.

Poczujemy zimno

Nocą w województwach południowych prognozowany jest deszcz. Na pozostałym obszarze kraju padać będzie deszcz i śnieg - miejscami możliwe są marznące opady, powodujące gołoledź. Uwaga, może być ślisko. Termometry pokażą minimalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Podkarpaciu. W województwach północnych z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. W innych regionach zachodni wiatr okaże się dość silny i porywisty. Okresami w porywach rozpędzi się do 60-100 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek w pasie województw południowych i centralnych prognozowany jest deszcz i śnieg. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie powieje z zachodu. W północnej części kraju okaże się słaby i umiarkowany, poza tym umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na południu. Wyniesie powyżej 90 procent. Spadać będzie w kierunku północy. W całym kraju odczujemy zimno i wilgoć, a pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami i opady deszczu ze śniegiem. Opady mogą marznąć, powodując gołoledź. Temperatura spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Z północy i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami i opadami deszczu. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza. Zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Po północy porywy mogą dochodzić do 100 km/h, a później stopniowo osłabną. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 973 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny okresami osiągnie prędkość w porywach do 40-60 km/h. Powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 980 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z padami deszczu i śniegu. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, z północnego zachodu i zachodu. Przed północą porywy dojdą do 80 km/h, po północy do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 987 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu oraz śniegu. Temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Okresami możliwy deszcz i śnieg. Termometry pokażą minimalnie 1 stopień Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachodu. Przed północą porywy osiągną prędkość do 80 km/h, po północy do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Rano opady deszczu i śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu i śniegu. Temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachodu. Przed północą porywy będą dochodzić do 60-90 km/h, po północy do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu i śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i rośnie.