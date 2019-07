Prognoza pogody na jutro: gorąco, ale bez upału

Prognoza pogody na 16 dni: upał znowu idzie do Polski - 21-07-2019 Już za kilka dni temperatura przekroczy 30 stopni. czytaj dalej

Do 27 stopni

Nocą na zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo, w porywach burzowych do 60 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek na wschodzie i Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który rozpędzi się w porywach burzowych do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 60 procent. Tylko na wschodzie wzrośnie powyżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne tylko w części wschodniej kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwy przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy minimalnie 17 st. C. Powieje słaby północno-zachodni wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa, będzie rosło.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1011 hPa, będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosło, po południu sięgnie 1012 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu sięgnie 1020 hPa i będzie rosło.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 16 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1007 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa i będzie rosło.

KRAKÓW

NOC: popada przelotny deszcz, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Wiał będzie słaby wiatr z północnego zachodu, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie o północy dosięgnie 994 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: może popadać przelotny deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura wyniesie maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 996 hPa i będzie rosło.