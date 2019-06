Prognoza pogody na jutro: gorąco, ale to na Pomorzu Zachodnim żar poleje się z nieba

Pogoda może dać w kość. Upały, a wraz z nimi inne groźne zjawiska - 04-06-2019 Temperatura, początkowo bardzo wysoka, za kilka dni lekko się obniży. W najbliższym czasie możemy spodziewać się również deszczu i burz, w trakcie których może spaść grad. czytaj dalej

Ciągle będzie padać

W nocy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Pomorzu. Powieje słabo z południowego wschodu, choć w porywach burzowych prędkość wiatru może dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W innych regionach zaświeci słońce. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od 26 st. C na Podkarpaciu do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, tylko w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na południu kraju wilgotność powietrza może wynieść powyżej 70 procent. W centralnej części Polski będzie to od 50 do 70 procent. W południowych regionach wilgotność może być mniejsza niż 50 procent. Temperatura w centralnych obszarach odczuwalna będzie jako gorąca, w południowo-wschodnich - jako ciepła, a na zachodzie - jako upalna. W prawie wszystkich województwach biomet okaże się niekorzystny. Jedynie na północnym zachodzie kraju okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Kajakiem przez miasto. Ulewy i burze nękają Bułgarię - 04-06-2019 Setki ewakuowanych, zalane drogi i ulice, ludzie uwięzieni w samochodach, zniszczone uprawy, pacjenci przenoszeni z podtopionych szpitali. To niektóre skutki gwałtownej pogody, jaka od kilku dni nawiedza Bułgarię. czytaj dalej bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1001 hPa i będzie spadać.

Dzień: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C Wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 90 km/h, z południowego wschodu. Po południu ciśnienie wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

Noc: na niebie nie powinny pojawić się chmury. Termometry pokażą co najmniej 15 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie wartość 1001 hPa i będzie spadać.

Dzień: słonecznie. Możemy spodziewać się maksymalnie 30 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Noc: bezchmurne niebo. Minimalna prognozowana temperatura to 16 st. C. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 1014 hPa i będzie spadać.

Dzień: słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Będzie wiać umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Po południu ciśnienie osiągnie wartość 1013 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Alerty i prognoza zagrożeń. Uwaga na upały i burze - 04-06-2019 W Polsce jest i będzie upalnie i burzowo. Wydano alerty i prognozy zagrożeń dla dużej części kraju. czytaj dalej brak chmur na niebie. Na termometrach zobaczymy co najmniej 14 st. C Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie do 997 hPa i będzie spadać.

Dzień: może spaść przelotny deszcz lub zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych z prędkością dochodzącą do 90 km/h. Będzie wiać z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 994 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Noc: prognozowany jest przelotny deszcz i burza. Możemy spodziewać się, że temperatura wyniesie co najmniej 15 st. C. Słaby, ale w porywach burzowych dochodzący do 60 km/h, wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 986 hPa i będzie spadać.

Dzień: może przelotnie popadać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna może dojść do 26 st. C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr powieje w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 984 hPa i będzie spadać.