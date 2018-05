W nocy w wielu regionach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz dogasających burz. Czwartek zapowiada się słonecznie i gorąco, a to oznacza, że w wielu miejscach może zagrzmieć.

Burzowo i gorąco

W nocy na północy będzie pogodnie. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, niewykluczony jest też grad. Temperatura w nocy wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może osiągać do 70 kilometrów na godzinę.

W czwartek na południu i zachodzie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze - lokalnie może spaść grad. Poza tym będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, który w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Biomet będzie niekorzystny

Wilgotność powietrza będzie najwyższa na południowym zachodzie i wyniesie 70 procent. W całym kraju odczujemy gorąco, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: w nocy niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło.

POZNAŃ

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Termometry w dzień wskażą maksymalnie 26 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Barometry w południe wskażą 1000 hPa, ciśnienie będzie rosło.

NOC: w nocy możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. Powieje słaby wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 70 km/h, wiać będzie z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i wzrośnie.

DZIEŃ: Spodziewany jest przelotny deszcz lub burza. W dzień temperatura dojdzie maksymalnie do 26 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, w porywach burzowych jego prędkość może dochodzić do 90 km/h. Barometry w południe wskażą 999 hPa, ciśnienie wzrośnie.

GDAŃSK

NOC: będzie pogodna. Temperatura w nocy spadnie do 13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. O północy ciśnienie wyniesie 1012 hPa i będzie rosło.

WROCŁAW

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i wzrośnie.

NOC: w nocy spodziewany jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura w nocy wyniesie 13 st. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu, ale w porywach burzowych może osiągać do 70 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: Nie wyklucza się w dzień przelotnego deszczu, a także burzy. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, jednak w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa i wzrośnie.

KRAKÓW

NOC: synoptycy prognozują przelotny deszcz lub burzę. W nocy temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr, ale w porywach burzowych może powiać silniej do 70 km/h. Barometry o północy wskażą 982 hPa, ciśnienie wzrośnie.

DZIEŃ: może zdarzyć się przelotny deszcz lub burza. Maksymalnie w dzień termometry wskażą 26 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie rosło.