Prognoza pogody na jutro: gorąco, miejscami upalnie

Do 30 stopni

Zapowiada się pogodna noc na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Przed nam pogodna, miejscami upalna niedziela. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na wschodzie kraju, wyniesie około 50 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Na Warmii, Mazurach oraz wschodnich krańcach Polski będzie ciepło, w pasie od Pomorza, przez centrum, aż po Podkarpacie gorąco, a na Dolnym Śląsku upalnie. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku okażą się niekorzystne, w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1004 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie.Termometry pokażą 15 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1006 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 14 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 991 hPa.