Burze nie odpuszczą

Na północnym wschodzie noc będzie pogodna. W pozostałych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą w nocy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby, w porywach burzowych może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu.

W poniedziałek również jedynie mieszkańcy północnego wschodu mogą liczyć na słońce. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. W dzień temperatura wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Mazowszu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może wiać z prędkością do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Odczujemy gorąco

Najmniejsza wilgotność powietrza - około 60 procent - odnotujemy na północnym wschodzie kraju. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim, do wartości powyżej 70 procent. W całej Polsce odczujemy gorąco, a biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wieczorem możliwa jest burza. Później powinno być pogodnie. Temperatura spadnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby, w porywach burzowych będzie osiągał do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hektopaskali, spodziewany jest spadek wartości na barometrach.

DZIEŃ: zapowiada się słoneczny poniedziałek. W dzień temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry wskażą 995 hPa, ciśnienie będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. W nocy termometry wskażą do 16 st. C. Wiatr powinien być słaby, w porywach burzowych może jednak wiać z prędkością do 60 km/h, z północnego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone są opady gradu. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, ale w porywach burzowych jego prędkość będzie osiągać do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 999 hPa i powinno spadać.

GDAŃSK

NOC: noc będzie pogodna. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. O północy barometry pokażą do 1012 hPa, synoptycy prognozują spadek ciśnienia.

DZIEŃ: także zapowiada się pogodny. Termometry wskażą do 26 st. C Wiatr dalej będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Barometry w południe wskażą do 1008 hPa, ciśnienie powinno spadać.

WROCŁAW

NOC: w nocy synoptycy prognozują nad Wrocławiem opady deszczu i burze. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr, ale w porywach burzowych będzie osiągał prędkość do 60 km/h. O północy barometry wskażą do 998 hPa, ciśnienie będzie spadać.

DZIEŃ: będzie deszczowy i burzowy, niewykluczone, że spadnie też grad. Temperatura osiągnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa i powinno spadać.

KRAKÓW

NOC: może spaść przelotny deszcz, spodziewana jest też burza. Temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni, ale w porywach burzowych może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

DZIEŃ: synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Możliwy jest także grad. Termometry wskażą do 28 st. C. Będzie wiał umiarkowany, północno zachodni wiatr. W porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 981 hPa i ma spadać.