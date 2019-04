Prognoza pogody na jutro: gorący piątek ze słońcem i burzami

Intensywne opady deszczu i burze. Prognoza zagrożeń IMGW - 25-04-2019 W kolejnych dniach zagrożeniem mogą stać się burze i intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Do 29 stopni

Przed nami pogodna noc, tylko na wschodzie możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na zachodzie. Słaby wiatr powieje z południa. W Tatrach wystąpi halny, na Kasprowym Wierchu w porywach może rozpędzić się do 130 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się słoneczny piątek. Po południu na zachodzie przelotnie popada deszcz, możliwe są też burze. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. W Tatrach powieje halny, na Kasprowym Wierchu w porywach może wiać z prędkością 140 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie kraju i wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. Wszędzie odczujemy gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na zachodzie niekorzystne.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr, południowy. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 996 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 11 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu przelotnie popada deszcz. Może wystąpić burza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 11 st. C. Powieje słaby wiatr, południowy. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 988 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 29 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 983 hPa.