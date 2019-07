Prognoza pogody na jutro: i upał, i burze

Letnia aura ukaże nam się w całej okazałości. Prognoza pogody na pięć dni - 19-07-2019 W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Pojawią się jednak burze z gradem. czytaj dalej

Burze na wschodzie

W ciągu nocy w pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk i Małopolskę popada przelotny deszcz. W innych regionach powinno być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st.C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W sobotę we wschodniej części kraju spadnie przelotny deszcz i zagrzmi. Ilość opadu wyniesie od 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wysoka wilgotność powietrza, a także gorąco, sprawią, że pogoda we wschodniej połowie Polski będzie źle wpływać na samopoczucie. Na zachodzie Polski biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Pogoda dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: okresami przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego-wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy dojdzie do 1012 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą do 27 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W Gdańsku w południe rosnące ciśnienie sięgnie 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami może przelotnie popadać. Minimalna prognozowana temperatura to 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy dojdzie do 985 hPa.

DZIEŃ: zagrzmi i spadnie przelotny deszcz. Porywy wiatru wyniosą 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry wskażą co najmniej 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy dojdzie do 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie 29 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: okresami spadnie przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: możliwa burza z okresowymi opadami przelotnego deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Prognozuje się, że temperatura wyniesie do 27 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 1003 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy dojdzie do 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura może sięgnąć 30 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Rosnące cśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.