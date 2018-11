Prognoza pogody na jutro: kolejna mroźna noc. I to w całym kraju

Zimno. W najcieplejszym momencie dnia tylko zero stopni - 17-11-2018 Choć do zimy jeszcze ponad miesiąc, czekają nas dni, podczas których doświadczymy przejmującego zimna i opadów śniegu. czytaj dalej

Spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

Nadchodząca noc na Kaszubach i Suwalszczyźnie upłynie pod znakiem opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -1 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie. Z północy powieje słaby wiatr.

W niedzielę aura okaże się nieprzyjemna w całym kraju. Wszędzie spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie śnieg. Temperatura wyniesie od 2 st. C w centrum oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr z północy. W regionach północnych Polski powieje silniej, jego porywy osiągną do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie największa w pasie od Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i wyniesie 80 procent. W całym kraju będzie zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1023 hektopaskali.

DZIEŃ: opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1014 hPa i spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -4 st. C. Powieje słaby wiatr z północy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1025 hPa.

DZIEŃ: opady deszczu. Temperatura wyniesie 4 st. C. Północny wiatr będzie na ogół umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1017 hPa.

GDAŃSK

NOC: opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura spadnie do -1 st. C. Można spodziewać się północnego, słabego wiatru. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1036 hPa.

DZIEŃ: opady deszczu. Termometry pokażą 7 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, północny wiatr, w porywach osiągający do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach mieszkańcy Gdańska zobaczą 1029 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -4 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

DZIEŃ: opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, północny. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -5 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: opady śniegu. Termometry pokażą 2 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1000 hPa.