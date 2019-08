Prognoza pogody na jutro: kolejny dzień z upałem i groźnymi burzami

Na razie upał i burze z gradem. W prognozach widać już ochłodzenie - 29-08-2019 Przed nami jeszcze kilka upalnych dni. Wraz z wysoką temperaturą nadal będą się pojawiać burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na horyzoncie widać jednak znaczne ochłodzenie. We wtorek termometry pokażą maksymalnie zaledwie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niebo rozświetlą pioruny

W ciągu nadchodzącej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wcisnęła się zatoka niżowa z burzowymi frontami. Kraj pozostanie pod wpływem gorącego powietrza zwrotnikowego napływającego z południa.

Noc będzie początkowo pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i burzami do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Po północy burze powinny zaniknąć, a nawet prognozowane są rozpogodzenia. Padać nie powinno jedynie na Kujawach i w Wielkopolsce. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, po 19 st. C na Mazowszu i Śląsku. Słaby wiatr wiał będzie na ogół z kierunków południowych, tylko na krańcach zachodnich będzie północno-zachodni. W burzach jego prędkość wzrośnie do 80 kilometrów na godzinę.

Powieje silny wiatr

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, miejscami wzrastające do dużego. Spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana ilość opadów wyniesie od 10 do 50 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Pomorzu do 32 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy, okresami będzie dość silny. Najsilniej powieje w burzach - do 80-100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na północnym wschodzie, będzie wzrastać w kierunku zachodnim i tam przekroczy 70 procent. W całym kraju będzie nam gorąco i parno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Alarm przed upałem i burzami - 29-08-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami z gradem. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo możliwe są opady przelotnego deszczu, a także burze. Termometry pokażą minimalnie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie około północy osiągnie 1004 hektopaskali, będzie się wahać.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, pod wieczór będzie wzrastać do dużego, możliwa jest też burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 31 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie osiągnie około południa wyniesie 1008 hPa, będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 1018 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, możliwe są też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1021 hPa, będzie rosnąć.

POZNAŃ

Połamane drzewa, uszkodzone auta. Ponad 600 interwencji - 29-08-2019 Środowe gwałtowne burze i ulewny deszcz szczególnie dotkliwe były na zachodzie i północy Polski. W wyniku uderzenia pioruna w drzewo w Starogardzie Gdańskim wybuchł pożar, który ogarnął jeden z domów. W Chodzieży uszkodzone zostało ocieplenie dachu szkoły. To tylko niektóre ze zdarzeń, do których wyjeżdżały z pomocą służby. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy dojdzie do 1007 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa dojdzie do 1011 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: będzie pochmurno, możliwe są jednak rozpogodzenia. Może przelotnie popadać deszcz, początkowo możliwa jest też burza. Temperatura wyniesie minimalnie 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy dosięgnie 1004 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Niewykluczone, że popada przelotny deszcz, a możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr, najsilniej w burzach. Ciśnienie około południa dojdzie do 1007 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: będzie pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, ale pojawią się też rozpogodzenia. Termometry wskażą minimalnie 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy dojdzie do 993 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, choć może wzrastać do dużego. Niewykluczone są opady przelotnego deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w burzach będzie silny. Ciśnienie około południa wyniesie 994 hPa, będzie się wahać.