Prognoza pogody na jutro: kolejny piękny dzień

Aura ostatnio nie zaskakuje i tak też będzie we wtorek: ciepło, słonecznie i pięknie. Wieje pogodową nudą, natomiast wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Weekend przywita nas deszczem i ochłodzeniem - 15-10-2018 Jeszcze do piątku dni będą bezdeszczowe i przeważnie słoneczne, choć stopniowo coraz chłodniejsze. W sobotę nigdzie już temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Wrócą opady deszczu - na razie słabe i lokalne. czytaj dalej

Słoneczny wtorek

Noc w całym kraju będzie pogodna. Tylko lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z południa, słaby i umiarkowany.

Wtorek będzie bardzo słoneczny i ciepły. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunku południowego.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odczują osoby przebywające w zachodniej części kraju - tam przekroczy ona 50 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-wschodnim do poniżej 40 procent. W całej Polsce odczujemy ciepło. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogoda na 16 dni: odliczanie do końca babiego lata - 14-10-2018 Jeszcze przez kilka dni możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, ale potem przyjdzie duże ochłodzenie. czytaj dalej

Noc: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 10 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego. O północy barometry pokażą 1019 hektopaskali.

Dzień: słonecznie.Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, po południu w Gdańsku do 1021 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodnie. Ochłodzi się do 6 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunku południowego. O północy ciśnienie wyniesie 993 hPa.



Dzień: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie wyniesie 993 hPa, będzie się wahać.

POZNAŃ

Noc: pogodnie. W najchłodniejszej chwili będzie 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z kierunku południowego. Ciśnienie będzie się wahać w okolicy 1008 hPa.





"Chciałbym żeby zima tak wyglądała". W Moskwie nastroje takie, jak pogoda - 14-10-2018 Moskwianie, przyzwyczajeni do tego, że październik jest już chłodny i bywa dżdżysty, z zadowoleniem przyjmują temperaturę o 4,5 stopnia Celsjusza wyższą od przeciętnej. Mniej entuzjastyczni są meteorolodzy. czytaj dalej

Dzień: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie wyniesie 1008 hPa, będzie się wahać.

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Minimalna temperatura wyniesie 6 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południa. O północy ciśnienie osiągnie 1009 hPa i będzie spadać.



Dzień: słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia będzie 20 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie do 1008 hPa.

WROCŁAW

Noc: pogodnie. Temperatura wyniesie minimum 10 st. C. Wiatr powieje z południa, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1004 hPa, ciśnienie będzie się wahać.



Dzień: słonecznie i ciepło, na termometrach zobaczymy nawet 23 st. C. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z południa. W południe ciśnienie wzrośnie do 1005 hPa.