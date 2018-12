Prognoza pogody na jutro: komfortowa temperatura, korzystny biomet

Krótka przerwa na ładniejszą pogodę. Potem powrót wiatru i deszczu - 04-12-2018 Po kilku dniach aury ponurej i nieprzyjemnej, środa przyniesie sporo rozpogodzeń. Korzystajmy z tej poprawy pogody, bo według synoptyków długo nie potrwa. Na kolejne dni zapowiadane są opady i dość silny wiatr. Pochmurny i dżdżysty - choć stosunkowo ciepły - będzie także najbliższy weekend. czytaj dalej

Polska pozostanie w nocy pod wpływem niżu znad Finlandii. Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze arktyczne morskie.

Na nocnym niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnych i południowo-wschodnich krańcach kraju może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą w najchłodniejszej chwili od -3 stopni Celsjusza na południu, przez -2 st. C w centrum, do 1 st. C na Wybrzeżu. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Na północy rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Do 6 stopni Celsjusza

W środę Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Sudetów. Towarzyszyć nam będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie okresami może się zwiększyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu, jedynie okresami, zwłaszcza na wschodzie, może być silniejszy.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północy Polski, tam przekroczy ono 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet wszędzie okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą minimum -1 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu, ale wiatr okresami może powiać silniej. Do południa ciśnienie wzrośnie i osiągnie 1012 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą w najchłodniejszym momencie 1 st. C. Zachodni wiatr na ogół będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Około północy barometry pokażą 1024 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Ociepli się do maksymalnie 5 st. C. Wiatr powieje z zachodu, słaby i umiarkowany, okresami może przybrać na sile. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1024 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie. Około północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunku zachodniego. Do południa ciśnienie osiągnie 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie spadnie poniżej -1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie około północy osiągnie 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr z kierunku zachodniego okaże się słaby i umiarkowany. Do południa ciśnienie zwiększy się do 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje z kierunku zachodniego, umiarkowanie i dość silnie. O północy barometry pokażą 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura w najcieplejszej chwili sięgnie 3 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Około południa na barometrach zobaczymy 1000 hPa.