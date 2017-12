Pogodowa przeplatanka. Ciepło powitamy nowy rok - 28-12-2017 Deszcz, deszcz ze śniegiem, ale również pogodne niebo. To czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach. Informacja dla amatorów sylwestrowych zabaw pod gołym niebem: noc, w którą przywitamy nowy rok, będzie ciepła, miejscami do 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 15 centymetrów śniegu

Nad Polską przemieszcza się aktywny front atmosferyczny związany z niżami znad Skandynawii i Bałkanów. Za nimi rozwinie się w piątek klin wyżowy związany z Wyżem Azorskim. Z północnego zachodu napłynie zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Noc będzie pochmurna. Okresami popada deszcz ze śniegiem (do 5-10 litrów na metr kwadratowy), przechodzący w mokry śnieg (do 1-5 cm). W górach sypnie do 5-15 centymetrów śniegu. Padać nie będzie tylko na zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez zero stopni w centrum kraju do 4 st. C na wschodzie. Południowy skręcający na zachodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie. Okresami będzie jednak dość silny, z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę.

Na zachodzie się przejaśni

Zachmurzenie w prawie całym kraju będzie duże, ale na zachodzie można liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie, południu i w centrum Polski okresami popada deszcz ze śniegiem do 1-10 l/mkw. oraz mokry śnieg do 1-5 centymetrów. W Karpatach może spaść 5-10 cm śniegu.

Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C w Małopolsce, na Górnym Śląsku i w centrum kraju do 5 st. C na wschodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie,

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie duża - najwyższa na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie przekroczy 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a na wschodzie również wilgoć. Warunki biometeorologiczne podzielą kraj na pół - w połowie wschodniej pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie, w zachodniej zaś biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno. Okresami spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 991 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Niebo zasnują chmury. Okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie około południa wyniesie 997 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: Będzie pochmurno. Okresami popada śnieg. Temperatura spadnie do zera stopni. Zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 989 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże. Temperatura osiągnie maksymalnie 3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do zera stopni. Zachodni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie z tendencją wzrostową, około północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno. Niewykluczony deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura może się obniżyć do 1 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 971 hPa.

DZIEŃ: Przewidywane jest duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura może osiągnąć 2 st. C. Zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 980 hPa.