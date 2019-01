Prognoza pogody na jutro: krótkotrwałe, ale dość intensywne opady śniegu

Najbliższe dni pod znakiem deszczu i śniegu. Miejscami porywisty wiatr - 10-01-2019 Zima nie odpuszcza. W najbliższych dniach możemy spodziewać się głównie pochmurnej aury. Synoptycy prognozują opady śniegu i deszczu oraz silniejszy wiatr. czytaj dalej

Przelotny śnieg, porywisty wiatr

Najbliższa noc będzie pochmurna, pojawią się jednak rozpogodzenia. W południowej części kraju popada zanikający, przelotny śnieg do 1 centymetra. Nad ranem na Pomorzu możliwe są lokalne mgły i opady śniegu do 3 centymetrów. Temperatura minimalnie wyniesie od -15 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe są zanikające, przelotne opady śniegu. Poza tym synoptycy prognozują krótkotrwałe, ale dość intensywne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Nawierzchnie będą śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od -11 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W północnej części kraju wiatr okaże się dość silny i porywisty. Rozpędzi się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu ponad 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie rosła z południa na północ kraju. Na północy przekroczy 90 procent, a na południu wyniesie około 70 procent. Na wschodzie kraju odczujemy zimno, a na zachodzie chłód. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Na południu i wschodzie Polski warunki biometeorologiczne będą neutralne.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie -5 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Synoptycy prognozują opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują przelotne opady śniegu. Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura minimalnie wyniesie -9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 989 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -6 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie zmienne, w południe na barometrach zobaczymy 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Nawierzchnie będą śliskie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosło. Barometry o północy wskażą 1010 hPa, później ciśnienie zacznie spadać.

DZIEŃ: pochmurno. Możliwe są opady śniegu przechodzące w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami. Nawierzchnie będą śliskie. Termometry pokażą minimalnie -10 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z różnych kierunków. Ciśnienie wzrośnie. Barometry wskażą o północy 1008 hPa, później ciśnienie zacznie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Wieczorem około godziny 17-19 prognozuje się opady śniegu, które okresami mogą być dość intensywne. Temperatura nie przekroczy -6 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniej powieje. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują przelotne opady śniegu. Na drogach będzie ślisko. Termometry pokażą minimalnie -6 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie wrośnie, o północy barometry wskażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wiać będzie z zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 984 hPa.